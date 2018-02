Automobilist rijdt overstekende man aan op zebrapad

HUIZEN - In Huizen is vanochtend een overstekende man op een zebrapad aangereden door een bestelbusje. Het slachtoffer zou slechtziend zijn, meldt een ooggetuige.

De 43-jarige man stak de weg over bij een rotonde aan de Huizermaatweg. De bestelbus stopte niet en reed de man aan, waardoor die op de voorruit van de wagen klapte.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De 46-jarige bestuurder van de bestelbus kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

De rotonde was een half uur lang afgesloten voor onderzoek en voor de behandeling van het slachtoffer. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.