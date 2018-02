20.000 euro voor tip die leidt naar 'Snottie' voor moord op Hakan Aradas

AMSTERDAM - (AT5) De politie looft een beloning uit van 20.000 euro aan de gouden tipgever van de moord op Hakan Aradas. Hij werd anderhalf jaar geleden op straat doodgeschoten. Inmiddels is duidelijk dat de schutter de mogelijke bijnaam 'Snottie' heeft.

De 44-jarige onderhoudsmonteur uit Haarlem werd op 8 oktober 2016 neergeschoten voor een café na een ruzie over een kapot gevallen drankglas. Op camerabeelden is vastgelegd hoe Aradas vlak voor de moord wordt geschopt en geslagen door een groepje mannen.



Eén van zijn vrienden probeert hem nog te helpen, maar op dat moment trekt één van de mannen een wapen en schiet. Aradas vriend wordt geraakt en rent voor zijn leven. Terwijl ook de rest in paniek wegrent, neemt de schutter nu ook Hakan onder vuur. Dat wordt hem fataal.



Opsporing Verzocht wordt vanavond om 21.20 uur uitgezonden op NPO 1.