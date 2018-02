Deel dit artikel:











Hilversumse familie Pos te zien in nieuw televisieprogramma Foto: Screenshot RTL Reality

HILVERSUM - De Hilversumse familie Pos is vanaf 2 mei te zien in een nieuwe serie van RTL. In Vamos Met De Familie Pos wordt het gezin gevolgd tijdens hun roadtrip door Zuid-Amerika.

De Posjes werden bekend door hun deelname aan het programma Helemaal Het Einde waarin ze met de camera werden gevolgd tijdens hun emigratie naar Chili. Zij wilden daar een nieuw leven opbouwen door Chileense wijn te exporteren en hebben inmiddels een heel assortiment op de markt gebracht. De familie bestaat uit vader Stephan, moeder Ilona en hun twee zoons Bjorn en Tygo. Gemixte reacties

Op Facebook reageren een hoop fans die niet kunnen wachten op de nieuwe serie. "Heerlijk dat jullie weer terugkomen. Ik vind het helemaal het einde op maandag. Het is nu niks meer aan zonder de Posjes", reageert iemand. Anderen staan niet zo te springen om de Hilversumse familie weer op de buis te zien. "Hoe haal je het niveau van je zender nog verder omlaag. Gelukkig heb ik de afstandsbediening nog", is de reactie van een minder grote fan.