Stadshart Amstelveen voor 200 miljoen euro op de schop

AMSTELVEEN - AMSTELVEEN Het Amstelveense Stadshart gaat op de schop. Eigenaar Unibail Rodamco heeft bekendgemaakt dat het 200 miljoen gaat investeren in het winkelcentrum.

De eerste veranderingen zijn al snel te zien. Zo komt er een overkapping voor de Hema tussen het Binnenhof en C&A. Ook komt hier ruimte voor winkels en horeca, meldt mediapartner RTV Amstelveen.

Verder wordt de oversteek tussen Binnenhof en Rembrandthof aangepakt. Met het uitbouwen van de gevels aan beide zijden moet de verlengde Rembrandtweg dan een aantrekkelijker winkelgebied worden. De markt kan hier wel in twee rijen blijven staan. Zowel aan de zijde van de appartementen als aan de kant van de kantoren krijgt de bovenkant van de bebouwing een groene uitstraling.

Verlevendiging

Wethouder Raat toont zich een blij man. "Dit is een belangrijke stap in de vernieuwing en verbetering van ons Stadshart. De openbare ruimte sluiten we niet af. Zo wordt de markt niet in twee delen opgeknipt en kunnen hulpdiensten, maar ook inwoners, er dag en nacht nog steeds door. Wat mij betreft volgt hierna de verlevendiging van het Stadsplein en een nieuw elan voor de volledige Rembrandtweg."

Unibail Rodamco-topman Otto Ambagtsheer zegt tegenover het AD: "We gaan ook met winkels schuiven, zodat voor grote winkelketens aantrekkelijke winkelruimte ontstaat. Tegenover de krant schijnt hij ook zijn licht over het Buitenplein, waar nu de Action en de Mc Donalds zijn gevestigd en waar binnenkort Hudson’s Bay wordt geopend: "Ons gebied sluit daar straks niet goed op aan. Daar gaan we nu plannen voor maken. Goed mogelijk dat we ook daar aan een overkapping denken."