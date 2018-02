Deel dit artikel:











Luguber: man vindt onthoofde hanen in Akersloot Foto: Links staat niet de haan uit het verhaal

AKERSLOOT - John Koot uit Akersloot keek gistermiddag vreemd op toen hij op zijn erf twee onthoofde hanen aantrof. Het hoofd van de arme dieren was in geen velden of wegen te bekennen, vertelt de Noord-Hollander aan NH Nieuws.

Koot plaatste direct twee foto's van het lugubere voorval op Facebook en schreef daarbij dat hij zich afvroeg 'welke imbeciel' zoiets doet. Hij haalde de politie erbij en er kwam een buurtonderzoek op gang. Inmiddels kijkt hij er iets anders tegenaan. Aangezien het overdag moet zijn gebeurd en er op dat moment mensen aanwezig waren op het terrein, is het volgens hem onwaarschijnlijk dat de daders mensen waren. Nu houdt hij het op het werk van een marter, wezel of vos, vertelt hij. Bizar toeval

Koots buurman zegt dat hij dacht aan een grap toen de politie bij hem voor de deur stond. Het verhaal dat de agenten hem vertelden deed hem denken aan een toneelstuk dat uitgerekend afgelopen weekend nog in sporthal De Lelie in Akersloot werd opgevoerd. Daarin zit ook een onthoofdingsscène van een haan. Bizar toeval of niet: voor alle zekerheid houdt de eigenaar zijn kippen vannacht achter slot en grendel.