Kamphuis fluit NAC - AZ, Blom leidt PEC - Ajax

ALKMAAR - ZEIST Jochem Kamphuis fluit zaterdag het uitduel van AZ bij NAC. Kevin Blom is de scheidsrechter bij PEC Zwolle - Ajax. Ook de scheidsrechters voor de wedstrijden in de Jupiler League zijn bekend.

AZ - Spart Rotterdam

Jochem Kamphuis fluit zaterdag het duel tussen NAC Breda en AZ. Hij wordt langs de zijlijnen geassisteerd door Ruud Bexkens en Nicky Siebert. Richard Martens is door de KNVB aangesteld als vierde official.



Het duel in Breda begint om 19.45 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.

PEC Zwolle - Ajax

Kevin Blom reist zondag af naar Zwolle voor het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. De scheidsrechter wordt geassisteerd door Rob van de Ven en Johan Balder, Christiaan Bax is vierde official.

Wil Ajax de druk op lijstaanvoerder PSV blijven houden, dan dient er zondagmiddag gewonnen te worden op bezoek bij de nummer vijf van de competitie. De wedstrijd in het MAC³PARK stadion begint om 16.45 uur. Flitsen van de wedstrijd zijn zondag te horen op de radio in NH Sport.

Jupiler League

Christiaan Bax fluit vrijdagavond het duel Fortuna Sittard - Telstar

Bij de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen FC Dordrecht is Martin van den Kerkhof de scheidsrechter.

Deze twee wedstrijden zijn live te volgen op de radio in NH Sport.

FC Eindhoven - Jong AZ staat vrijdag onder leiding van de Belgische scheidsrechter Wesley Alen

Maandag neemt Jong Ajax het thuis op tegen FC Oss. Edgar Bijl is de scheidsrechter.