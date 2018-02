Veel verdriet om sluiting speelpark Oud Valkeveen: "Als ik hier ben, voel ik mij gelukkig"

NAARDEN - De Bussumse Jos van der Voort is 88 jaar en de kleindochter van de oprichters van Speelpark Oud Valkeveen. Haar opa en oma begonnen het landgoed Valkeveen eind 1800.

Het speelpark gaat misschien voorgoed dicht en dat zou Jos verschrikkelijk vinden. Ze weet nog goed hoe het begon: "De schommel van mijn moeder. Mijn moeder is degene door wie alles gebeurd is", vertelt ze lachend. Daarop begonnen haar grootouders een theeschenkerij en dat is nu uitgegroeid tot het Oud Valkeveen wat de mensen kennen.

Jos denkt nog vaak met veel plezier aan het Oud Valkeveen uit haar jeugd. "Mijn mooiste herinnering is dat ik kon schommelen als een gek." En voor haar moeder betekende het speelpark 'alles'. "Dan loop ik hier rond en kijk ik even naar boven en zeg 'wijfie, vind je het niet mooi?'."

Vanavond wordt de 'prettax' opnieuw besproken in de gemeenteraad. Mocht de tax van tafel gaan, dan wil de eigenaar het park weer opendoen.