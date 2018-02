Deel dit artikel:











Oracle groeit hard in Amsterdam

AMSTERDAM - Het Amerikaanse IT-bedrijf Oracle wil fors uitbreiden in Amsterdam. In het voormalige gemeentekantoor, tegenover het Scheepvaartmuseum werken ondertussen zo'n 450 mensen. Dat worden er nog meer als het aan de topman van Oracle, Rene van Stiphout ligt. "Het pand is nu te klein, daarom zijn we blij dat er een verdieping bovenop komt." Vanuit Amsterdam worden er door het IT-bedrijf clouddiensten verkocht aan bedrijven in Noordwest-Europa.

De Amerikanen kozen er in 2016 voor om buiten het hoofdkantoor in Utrecht uit te breiden in Amsterdam. Daarnaast gaat Oracle zijn datacenter voor Europese klanten sterk uitbreiden. Eerder had de Amerikaanse IT-gigant voor die service ook al voor Amsterdam gekozen. De hoofdstad heeft bewezen deze diensten betrouwbaar en veilig te kunnen leveren. "Daarom gaan we het datacenter dan ook sterk uitbreiden", aldus Van Stiphout tegen NH Nieuws. Van de 450 medewerkers bij Oracle in Amsterdam komen er al zo'n 350 uit het buitenland. Volgens directeur Van Stiphout is het vestigingsklimaat in Amsterdam goed. Maar de stad laat volgens hem één ding na: Amsterdam moet veel meer zijn buurgemeenten betrekken in de marketing en het gebied als sterke metropool verkopen. "Daar zou je als stad meer mee bezig moeten zijn. Dat het in de buurgemeenten, zoals Amstelveen, Haarlem en Almere, ook goed toeven en leven is moet je uitventen. Londen doet dat bijvoorbeeld wel."