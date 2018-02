NH Kiest: Karin dreigt op straat terecht te komen door woningnood in Hilversum

HILVERSUM - Na een scheiding kon de Hilversumse Karin Borsen met haar twee zoons van 12 en 15 voor één jaar terecht bij het In Between Places-project in haar gemeente. Maar nu is het jaar bijna om en staat ze per 7 maart op straat. Kans op een woning maakt ze nauwelijks, omdat er een groot tekort op de sociale huurmarkt in Hilversum is.

Dat terwijl zij juist is aangewezen op het aanbod van de sociale huurhuizen. Want hoewel Karin fulltime werkt bij een cateringbedrijf, verdient ze te weinig voor een koopwoning of vrije sector-huurwoning. Maar met slechts twee jaar inschrijvingstijd voor een sociale huurwoning is Karin kansloos. "Als ik reageer ben ik nummer 300 van de 650 inschrijvers. Ik moet nog zeker acht jaar wachten voor ik aan de beurt kom", vertelt ze aan NH Nieuws.

Om te zorgen dat haar kinderen straks nog wel een dak boven hun hoofd hebben, deed zij onlangs een urgentie-aanvraag bij de gemeente. Tot haar verdriet werd haar verzoek afgewezen: volgens de urgentie-commissie kunnen haar kinderen óók bij de vader wonen.

Kinderen naar ex

Karin vindt die beslissing onbegrijpelijk. "Ze zeggen doodleuk: de kinderen kunnen naar je ex, wij gaan je niet helpen." In haar ogen is dat besluit oneerlijk: zij is altijd degene geweest die zich heeft ontfermd over de kinderen, terwijl haar ex met zijn carrière bezig was.

Als er voor 7 maart geen oplossing komt, staat Karin niet alleen op straat, maar is ze ook de zorg voor haar kinderen kwijt. "Ik wil ze gewoon een plekje bieden, een beetje vastigheid", sluit ze tranend af.

