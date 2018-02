Langedijker leerlingen willen veilig naar school: "Het is hier heel druk met auto's"

BROEK OP LANGEDIJK - De leerlingen van basisscholen De Phoenix en De Koolvlet in Broek op Langedijk eisen dat ze veilig naar school kunnen. Het drukke verkeer en het gevaar wat dat veroorzaakt, zijn hen een doorn in het oog. Vanavond gaan ze zelfs naar de gemeenteraad om de veiligheid bij school te bepleiten.

"Het is hier heel druk met auto's", vertellen de kinderen en wijzen naar de ochtendspitsachtige taferelen rondom de Zandsloot in Broek op Langedijk. "Ik ben een keer bijna aangereden", vertelt er een. "Want mensen zetten de kinderen hier met auto af in de wijk, terwijl ze veel beter daar even verderop kunnen parkeren."

Brug

De leerlingen van beide scholen hebben samen zelfs al een oplossing bedacht voor het probleem: een brug. "Ze moeten gewoon op de parkeerplaats aan de overkant parkeren en dan moet er een bruggetje komen over het water van de Zandsloot-Laansloot." Van de gewenste brug hebben de kinderen een maquette en tekeningen gemaakt. Die nemen ze vanavond mee naar de gemeenteraad.

Want om hun zorgen onder de aandacht te brengen bij de gemeente, gaan ze vanavond naar de raadsmarkt. Daar willen ze de raadsleden uitleggen wat het probleem is en wat een eenvoudige oplossing kan zijn. Ze zijn in ieder geval duidelijk in wat ze voor de toekomst willen, blijkt ook uit een spandoek: Wij willen veilig naar school!