Deel dit artikel:











Drama voor Koedijker Koen Verweij: geen podium op olympische 1500 meter Foto: ANP/Vincent Jannink

KOEDIJK - GANGNEUNG Weer geen goud voor Koen Verweij op de 1500 meter bij de Olympische Spelen in Gangneung. De schaatser uit Koedijk reed een dramatisch slechte rit en eindigde ver buiten het podium op de elfde plek. Het goud was voor Kjeld Nuis, die op zijn eerste Olympische Spelen naar een tijd van 1.44,01 snelde. Patrick Roest, die ook voor het eerste op de Olympische Spelen schaatst, pakte het zilver in 1.44,86. Het brons was voor de Koreaan Kim Min Seok in 1.44,93.

De 1500 meter was vooraf de belangrijkste afstand voor Verweij, die revanche wilde voor de race van vier jaar geleden in Sotsji waar hij nipt naast het goud greep. Lees ook: Verweij zilver, mist goud op 0,003 Patrick Roest zette in de vierde race een tijd van 1.44,86 neer, een persoonlijk record. Lang kwam niemand aan die tijd, tot Kjeld Nuis op de baan verscheen en naar een tijd van 1.44,86 snelde. Verweij reed in de zestiende rit naar een teleurstellende 1.46,26. Zijn tegenstander, de Noor Allen Dahl Pedersen, ging tijdens de rit onderuit, zodat Verweij het grootste deel alleen moest rijden en uiteindelijk als elfde in het klassement tercht kwam. Lees ook: Olympische Noord-Hollanders: Koen Verweij