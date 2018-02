Suikerpatiënt die voetgangers Amsterdam Centraal aanreed deed niet aan ramadan

AMSTERDAM - (AT5) De suikerpatiënt die op 10 juni 2017 zeven voetgangers aanreed op het Stationsplein in Amsterdam, had die dag wel degelijk gegeten. Berichten waarin werd gesuggereerd dat de man onwel was geworden omdat hij aan de ramadan deed, blijken niet te kloppen. Dat zegt persofficier van justitie Katelijne den Hartog vanavond in een uitzending van Medialogica.

De automobilist vloog zaterdagavond 10 juni over het plein voor het Centraal Station. Daarbij vielen zeven gewonden, met name toeristen. Hoewel het ongeluk erg aan een aanslag deed denken, zoals die eerder in het buitenland gebeurde, was daar volgens justitie geen sprake van. De bestuurder, een diabetespatiënt, raakte onwel.

Weblog Geenstijl publiceerde afgelopen augustus de identiteit van de bestuurder. De naam, geboortedatum en geboorteplaats van de man stonden op een foto die een politiemedewerker maakte van de zogeheten Basisvoorziening Handhaving in het politiesysteem en stuurde het door naar het weblog. De beambte werd geschorst en wacht nog op de uitkomst van een disciplinair onderzoek. Ook de Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het lek.

In de uitzending van Medialogica zegt Geenstijl-hoofdredacteur Bart Nijman over de publicatie van de identiteit nu: "Wij hebben nog wel nagedacht, eigenlijk na publicatie pas, of we misschien de achternaam hadden weg kunnen lakken of zo."

Het weblog koos er later voor om in verdere berichtgeving de achternaam weg te laten. "Ik wil hier ook wel toegeven dat we dat in het eerste bericht ook hadden moeten doen."

Het Openbaar Ministerie concludeerde afgelopen december al dat er definitief geen sprake is van opzet. De man wordt niet vervolgd.

