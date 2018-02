Deel dit artikel:











Overlijden raadslid (86) veroorzaakt bijzondere situatie bij verkiezingen Amstelveen Foto: RTV Amstelveen

AMSTELVEEN - Droevig nieuws van afgelopen zaterdag heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen een bijzondere situatie opgeleverd. Raadslid van lokale partij Ouderen Coalitie Amstelveen (OCA), Nora Tang, is op 86-jarige leeftijd overleden. Echter, zij is op 21 maart wel gewoon verkiesbaar.

Dat meldt onze mediapartner RTV Amstelveen. Naar verluidt was Tang het oudste raadslid van Nederland. Aangezien zij op het moment dat de kieslijst voor de verkiezingen werden doorgegeven nog leefde, kunnen Amstelveners op 21 maart nog steeds een kruisje bij haar naam zetten. De voorzitter van OCA reageert hierop als volgt: "Uit respect en om dit verlies te verwerken, zullen wij de komende twee weken geen campagne voeren. Mw. Tang staat op de derde plaats op de kieslijst, en, niet alleen omdat het wettelijk niet zou kunnen, maar omdat wij haar nog graag erbij hadden gehad, blijft haar naam op de stembiljetten staan." 'Ons geweten'

Verder laat OCA weten Tang te zullen missen. "Mevrouw Tang was ons geweten. Zij wist als geen ander waartoe ouderen nog wel of niet toe in staat waren. Wij hebben van haar geleerd dat wij altijd goed moeten blijven kijken of er genoeg rekening met onze ouderen wordt gehouden. Deze les nemen wij mee voor de toekomst, en wij zijn dankbaar dat wij Mw. Tang hebben gekend, en vooral dat wij met haar mochten samenwerken. Wij zullen haar missen."