Verhuurder zélf verdachte na melden van wietplantage bij politie

AMSTERDAM - (AT5) Een woningeigenaar ontdekte vorige maand dat zijn huurder een wietplantage was begonnen in zijn pand. Hij trok meteen aan de bel, maar is nu zelf verdachte in de zaak.

Coert Kooiman is woedend, vertelt hij aan De Telegraaf. Hij is de eigenaar van een appartement in een van de woontorens bij het Rembrandtpark in Slotervaart. Toen er via een bemiddelingsbureau een nieuwe huurder kwam wonen, viel het buren op dat de man met verdachte spullen rondliep. Kooiman trok bij de politie aan de bel en vorige week donderdag vielen agenten de woning binnen en rolden zij de plantage op.

En nu is Kooiman zelf verdacht. "Ik ben echt van mijn stoel gerold van verbazing", zegt hij tegen de krant. "Ik moet mij melden. Ik moet ook vingerafdrukken afgeven. Dit is de omgekeerde wereld." Bovendien is de eigenaar bang dat de burgemeester zijn woning zal sluiten, zoals vaker gebeurt bij panden waar foute praktijken zijn geconstateerd. "Mijn schadepost is niet te overzien."

Dubbel gestraft

Volgens een woordvoerder van de politie is het 'een standaardprocedure' dat Kooiman nu zelf verdachte is. "Een betrokkene, die als verdachte wordt gehoord, heeft meer rechten dan een getuige en kan zich bijvoorbeeld juridisch laten bijstaan."

Dat stelt Kooiman niet gerust, hij voelt zich dubbel gestraft. "Ik hoop echt dat de burgemeester zich in alle redelijkheid twee keer bedenkt voordat hij mijn woning sluit."