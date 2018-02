Deel dit artikel:











Geen Yvonne van Gennip IJsbaan: "Weten niet of er nog grotere prestaties worden geleverd" Foto: ANP

HAARLEM - De ijsbaan in Haarlem wordt niet vernoemd naar drievoudig olympisch kampioene Yvonne van Gennip. De Société Pim Mulier, die zich inzet om Haarlemse sporthelden te eren, had daartoe een verzoek ingediend, maar het bestuur van de ijsbaan vindt het geen goed plan. "Wij weten niet of er in de toekomst nog grotere prestaties worden geleverd."

Hoewel het bestuur het blijkbaar waarschijnlijk acht dat er in de toekomst nog een andere Haarlemmer meer gouden plakken gaat halen op de Winterspelen, is er nog een andere reden voor het besluit. "Wij zijn van mening dat het merk 'IJsbaan Haarlem', dusdanig sterk is dat wij dit verder willen uitbouwen", aldus Robert Bloemers, voorzitter van de stichting IJsbaan Haarlem. Lees ook: Yvonne van Gennip krijgt mogelijk 'eigen' schaatsbaan Op Facebook reageert de voorzitter van De Société Pim Mulier, Herman Opmeer, heel teleurgesteld. "Ontzettend jammer dat de handschoen niet wordt opgepakt", zegt Opmeer. "Ze heeft niet voor niets afgelopen jaar de oeuvreprijs ontvangen. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat zij die historische medailles heeft behaald. Het had zo mooi geweest zijn als het bestuur de ijsbaan zou omdopen tot de Yvonne van Gennip IJsbaan", besluit hij.