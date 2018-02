De Peiling: Liegen in de politiek

DEN HAAG - Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken heeft gelogen over zijn aanwezigheid op het buitenverblijf van Vladimir Poetin. Een doodzonde of hoort liegen er gewoon bij in de politiek?

109 vragen

De minister wacht een zwaar debat vandaag. De Tweede Kamer heeft 109 vragen voor hem klaarliggen over de verdraaide versie van de werkelijkheid die hij jarenlang verteld heeft.

Poetin

Zijlstra ligt onder vuur, nadat bekend werd dat hij heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting tussen Shell-topman Van der Veer en de Russische president Poetin in 2006. Daar zou Poetin volgens Zijlstra hebben gezegd dat Wit-Rusland, de Baltische Staten, Oekraïne enook Kazachstan in zijn ogen bij 'Groot-Rusland' horen. Zijlstra was niet bij die ontmoeting aangwezig. Ook de inhoud van wat er volgens Zijlstra gezegd is lijkt volgens Shell-topman Van der Veer niet te kloppen.

Lol op twitter

De rel rond Halbe Zijlstra zorgt op twitter voor veel bewerkte foto's. Van de maanlanding tot de moord op Kennedy, volgens twitteraars was Halbe er bij. Zelfs Olympisch goud is voor Halbe haalbaar.

Wat vind jij?

Hoort liegen in de politiek er bij en is het pas een probleem als het uitkomt of kan het echt niet? Vertel je zelf wel eens een leugentje of doen anderen dat tegen jou? We horen graag van je!

