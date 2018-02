Rookruimtes vanaf nu ook verboden: alleen nog buiten roken

NOORD-HOLLAND - Speciale rookruimtes in horeca-gelegenheden vallen niet langer buiten het algehele rookverbod. Dat heeft de rechter zojuist bepaald.

Volgens het gerechtshof in Den Haag is de uitzondering voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig. Het hof stelt daarmee de vereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) in het gelijk.



De uitzondering is volgens het hof in strijd met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik.