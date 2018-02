Deel dit artikel:











NBC-verslaggeefster biedt excuses aan voor schaatscommentaar Foto: AT5

AMSTERDAM - Katie Couric, de verslaggeefster van het Amerikaanse NBC, heeft op Twitter haar excuses aangeboden voor haar commentaar over schaatsen op de Amsterdamse grachten. Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen maakte ze haar kijkers wijs dat schaatsen een belangrijk vervoermiddel is in Amsterdam en dat Amsterdammers op de schaats naar het werk gaan.

Haar commentaar leidde de laatste dagen tot hilariteit op sociale media, met veel tweets over opn grachten schaatsende Amsterdammers als gevolg. Ook de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten voelde zich geroepen om op haar commentaar te reageren en nodigde haar uit om alle innovatieve manieren waarop Nederlanders zich wél verplaatsen te komen bekijken. Lees ook: Amerikaanse commentator: "Schaatsen heel belangrijk vervoermiddel in Amsterdam" "Ik probeerde jullie historische passie voor de sport te eren, maar het kwam er verkeerd uit!", reageert Couric nadat ze Nederland feliciteert met het aantal gewonnen medailles. Ze laat weten graag in te gaan op de uitnodiging van de Nederlandse ambasade om ons land te bezoeken.