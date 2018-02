Motorclublid No Surrender aangehouden wegens vuurwapenbezit

AMSTERDAM - Een 20-jarige man, lid van motorclub No Surrender, is gisterochtend om 11.30 uur aangehouden nadat tijdens een verkeerscontrole een vuurwapen bij hem werd aangetroffen.

De auto werd bij de Holterweg in Amsterdam aan de kant gezet omdat beide inzittenden geen gordel droegen. Één van hen verklaarde dat hij een vuurwapen bij zich had, hij is hierop aangehouden.

Het vuurwapen is in beslag genomen, de verdachte zit nog vast voor onderzoek.