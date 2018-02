Dierenambulance redt leven van hondje na val in ijskoud water

AMSTERDAM - Dierenambulance Amsterdam heeft afgelopen woensdag een cruciale rol gespeeld bij de redding van een hondje dat onder het ijs terecht was gekomen. Het onderkoelde diertje leek het bijna niet te redden, maar kwam net op tijd bij.

Hondje Sep zat die dag in zijn hondentrainingsklasje in het Amsterdamse Beatrixpark, maar was afgeleid door een aantal honden aan de overkant van een vijver, zo laat Dierenambulance Amsterdam weten op Facebook. In zijn enthousiasme sprong hij via de vijver naar de groep toe, maar belandde hierbij onder het ijs.

Gelukkig sprong zijn baasje gelijk achter hem aan en konden de mede-cursisten baasje en hond aan de kant helpen. Toen de dierenambulance aankwam, troffen zij Sep ernstig onderkoeld en in shock aan.

Dekens en zuurstof

Medewerkers wikkelden zijn baasje in een warmtedeken en namen Sep achterin de ambulance mee om hem zuurstof toe te dienen. Het hondje werd ook in een warmtedeken gewikkeld en moest wakker gehouden worden, omdat hij telkens weggleed.

Bij de dierenarts aangekomen is het ambulanceteam lang bezig geweest om Sep uit zijn shock te halen. Hij kreeg onder andere medicatie toegediend en met een föhn probeerden de medewerkers hem weer warm te krijgen. "Het had niet langer moeten duren", aldus de Dierenambulance op Facebook.

Kaartje

Als dank voor de reddingsactie ontving de Dierenambulance een kaartje van het baasje. "Dankzij jullie steun en snelheid is mijn hondje Sep herstellende", is hierin te lezen. "Jullie hoeven ons niet te bedanken, want dit is waar we het voor doen!", aldus de Dierenambulance.