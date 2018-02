Komende jaren ruimte voor honderden nieuwe woningen

HAARLEM - In Haarlem en omgeving kunnen tot 2040 ongeveer 22.350 woningen worden gebouwd binnen het bestaande stedelijk gebied. In Heemskerk wil de gemeente de komende drie jaar ongeveer 350 woningen bouwen en in de jaren daarna nog eens 600.

Voor Heemskerk is een aantal grotere en kleine locaties in beeld. Zo is het mogelijk om na verplaatsing van sportverenigingen te bouwen op de vrijgekomen sportlocaties. Ook het stationsgebied is in beeld als locatie voor woningbouw.

De komende jaren zal een mix van woningen worden gerealiseerd voor starters, ouderen, mensen die een stap in hun wooncarrière willen maken en voor huurders in zowel in de sociale huur als in de vrije sector.