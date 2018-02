Wordt het de dag van Koen Verweij?

NOORD-HOLLAND - De Olympische Winterspelen zijn al even begonnen en Nederland heeft al een vrachtlading medailles binnengesleept, maar de Noord-Hollandse medaillespiegel staat nog op nul. Als het aan Koedijker Koen Verweij ligt, gaat daar vanmiddag verandering in komen. Hij stapt dan het ijs op voor zijn 1.500 meter race in Pyeongchang.

Het moet voor de markante schaatser de ultieme revanche worden voor zijn misgelopen gouden plak op de Spelen van Sotsji. Hij kwam toen 0,003 seconden tekort voor goud en moest genoegen nemen met zilver. Zijn grootste concurrent op deze afstand is een andere Nederlander: Kjeld Nuis.

Om 12.00 uur Nederlandse tijd start de 1.500 meter. Het duurt vervolgens nog wel even voordat Verweij in actie komt, pas in de 16e rit is het zijn beurt.

De productiviteit op de vele werkvloeren in de provincie zal rond die tijd vermoedelijk even wat minder zijn, want de 'blonde Adonis' moet natuurlijk wel naar goud geschreeuwd worden. Gaan jullie ook kijken vanmiddag? Laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl of via 06-30093003 en wellicht komen we nog even langs!