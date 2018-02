Roxeanne Hazes wint prestigieuze Edison

AMSTERDAM - Zangeres Roxeanne Hazes heeft voor het eerst een Edison gewonnen. De Amsterdamse won de prestigieuze prijs in de nieuwe categorie beste Nederlandstalige productie voor haar single In Mijn Bloed.

Dat meldt de NOS vanavond. "Onze monden vielen open", aldus de jury van de muziekprijs. "Hazes vindt zichzelf opnieuw uit als kwetsbare popdiva die put uit rock, pop, levenslied, R&B en dance."

Ronnie Flex

Rapper Ronnie Flex is maandagavond twee keer in de prijzen gevallen. Hij won in de categorie Hiphop en Album met zijn plaat Rémi. Volgens de jury is Ronnie Flex uitgegroeid tot het artistiek imponerende, boeiende en uitgesproken boegbeeld van een ongekend succesvolle nieuwe generatie hiphopartiesten.