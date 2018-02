Deel dit artikel:











DEN HELDER

DEN HELDER - Op de Zoomstraat in Den Helder is vanavond een persoon neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op dit moment ter plaatse en heeft een verdachte aangehouden. Later meer.