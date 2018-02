Deel dit artikel:











Fietser met hoofdwond naar ziekenhuis na beroving in Amsterdam Nieuw-West Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich Foto: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar een man die betrokken zou zijn bij een beroving in Nieuw-West. Een fietser zou rond dezelfde tijd op de J.G. Suurhoffstraat in Geuzenveld een hoofdwond hebben opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie spreekt van een 'vermoedelijke beroving'. Wel is er al een burgernetmelding verstuurd. De verdachte zou rond de 20 jaar oud zijn, is ongeveer 1.70 meter lang en zou een korte jas met oranje streep dragen. De fietser die naar het ziekenhuis is gebracht, blijkt nog niet in staat te zijn om meer details te geven. Momenteel is de Forensische Opsporing ter plaatse.