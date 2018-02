Drie konijnen gedumpt bij knaagdierencentrum: "Twaalf uur in de kou gestaan"

IJMUIDEN - Bij het knaagdierencentrum stonden ze raar te kijken toen er gisterenochtend een doos met drie konijnen voor het hek stond. "Ze zaten vol met klitten en haarplukken. Eén had hele grote, diepe wonden met pus en korsten", vertelt Carmen Henneman van de opvang.

De doos met de beestjes werd zondagavond bij het hek van de opvang neergezet. "Op de camerabeelden hebben we het kunnen zien. De persoon was volledig onherkenbaar. Er was ook geen auto te zien, dus we weten niet wie het gedaan heeft", vertelt Henneman aan NH Nieuws. "De konijnen hebben twaalf uur lang in de kou en hagel daar gestaan."

Herstel

De toestand van de konijntjes was volgens Henneman slecht. "Twee konijnen zaten te dicht op elkaar, waardoor ze elkaar een beetje kaal geplukt hebben. De dierenarts denkt dat het andere konijn is gepakt door een hond of een vos, maar het is natuurlijk altijd gissen naar wat er precies gebeurd is."

Volgens Henneman gaat het met de twee konijntjes zonder wonden gelukkig al weer wat beter. "Die hebben we gelukkig kunnen helpen. Het derde konijntje had dusdanig ernstige verwondingen dat het niet meer door ons te helpen was. Die heeft de dierenarts heeft de wonden onder narcose moeten schoonmaken en behandelen. Het is nu afwachten hoe het konijn gaat herstellen."

Nieuw baasje

Wanneer de konijntjes weer wat zijn aangesterkt kunnen ze weer worden opgevangen bij een nieuw baasje. "Vandaag worden ze gevaccineerd. Zodra ze wat beter zijn worden ze ook gecastreerd." Volgens Henneman gaan ze goed letten op wie de konijntjes komt ophalen. "Daarna mogen ze verhuizen naar een goed huis met een lieve vriendin. Vanaf nu wordt alles dus weer beter voor deze konijnen."

Regelmatig dieren gedumpt

Het is zeker niet voor het eerst dat dieren zomaar gedumpt worden. Helaas gebeurt dit volgens het knaagdierencentrum regelmatig. Toch was deze situatie zo heftig dat ze graag aandacht willen vragen. "Het is niet onze bedoeling om een klopjacht te beginnen op de oude eigenaar. We willen mensen laten zien hoe erg het is om je dieren zomaar te dumpen. Ook willen we duidelijk maken dat mensen ons altijd om hulp kunnen vragen", aldus Henneman.