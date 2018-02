Moeder krijgt ontvoerde dochters niet te zien: "Dat doet zo veel pijn"

ZANDVOORT - De Zandvoortse Jannette Keur strijdt al al vijftien jaar met haar ex-man om haar twee dochters. De vader van de meisjes zou ze in 2003 hebben ontvoerd naar zijn geboorteland Egypte. Haar ex-man El M. vloog vorige maand samen met de twee dochters naar Brussel, waar hij werd gearresteerd.

Jannette heeft haar dochters al jaren niet meer gezien. Nu ze dan eindelijk in Nederland zijn, heeft Jannette gemengde gevoelens. "Je gelooft het bijna niet", vertelt ze aan NH Nieuws. "Je kinderen zijn eindelijk weer in Nederland en dan zijn ze toch nog zo ver weg. Dat is echt verschrikkelijk."

De kinderbescherming heeft de zaak in behandeling en probeert het contact met Jannette te herstellen. De kinderen hebben namelijk gezegd dat ze hun moeder niet meer willen zien. Volgens Jannette zijn ze geïndoctrineerd door hun vader. "Daarom willen ze ook niet met mij praten. Ik ben de grote boosdoener, omdat hun vader dat altijd aan ze verteld heeft", legt ze uit.

Omdat de ex-man van Jannette internationaal gesignaleerd staat als kidnapper werd El M. op het vliegveld in Brussel gearresteerd. De broer van de ex heeft de twee dochters opgehaald en ze naar een schuiladres in Nederland gebracht. Op dit moment verblijven de dochters bij de familie van de ex-man van Jannette.

Rechter

"Ik hoop dat de meiden overgeplaatst worden naar een neutrale leefomgeving. Het hoeft niet eens per se bij mij, als ze maar weg zijn bij hem en zijn familie." De Zandvoortse is bang dat haar ex vrijkomt en haar kinderen weer mee terug neemt naar Egypte.

Vandaag bepaalt de rechter of El M. langer vast blijft zitten.