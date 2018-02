Jong AZ wint verrassend van Fortuna Sittard

WIJDEWORMER - In de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard verloor Jong AZ nog met 5-1, maar maandagavond liet de ploeg zien dat de stijgende lijn van de laatste weken wordt doorgetrokken. De thuiswedstrijd werd namelijk met 2-0 gewonnen van de nummer drie van de ranglijst. Het was bovendien voor het eerst in 24 wedstrijden dat de ploeg van Martin Haar de nul hield. In de extra tijd moest aanvoerder Perr Schuurs van Fortun nog van het veld met een rode kaart.

Op het winderige trainingscomplex van AZ in Wijdewormer startte Jong AZ met Ron Vlaar in de verdediging. De verdediger is lang uit de running geweest en moet wedstrijdritme opdoen. Hij speelde probleemloos een uur mee. Jong AZ had het meeste balbezit in de eerste helft, maar de grootste kansen waren voor Fortuna. Finn Stokkers schoot net naast en Stefan Askovski tikte de bal net langs de paal toen hij oog in oog stond met keeper Nick Olij.

Druijff en Wijndal scoren

In de tweede helft kwam Jong AZ op voorsprong toen Ferdy Druijff een assist van Tijjani Reijnders snoeihard binnenschoot. Binnen een minuut kwam Fortuna bijna op gelijke hoogte uit een corner, maar de kopbal van Wessel Dammers ging net over. Na de goal van Jong AZ kwam Fortuna er eindelijk wat meer uit en zette Jong AZ steeds meer onder druk. Toch waren het de Alkmaarders die opnieuw scoorden. Na ruim een uur spelen schoot Owen Wijndal de bal uit een corner met een diagonaal schot raak voor de 2-0.

Rood Schuurs

Fortuna ging nog fanatieker naar voren en kreeg kansen, maar keeper Nick Olij greep steeds goed in. In de extra tijd kreeg aanvoerder Perr Schuurs, volgend jaar in dienst bij Ajax, nog een rode kaart omdat hij de doorgebroken Kai Koreniuk neerlegde op de punt van het zestienmetergebied. De vrije trap van Reijnders ging vervolgens maar net over de kruising heen, waarna de scheidsrechter het genoeg vond en afblies.

Door de overwinning stijgt Jong AZ weer een plaatsje en staat nu op de zeventiende plek met 23 punten uit 24 duels, evenveel punten als Go Ahead Eagles, maar die ploeg heeft een beter doelsaldo. Voor Fortuna was het de vierde nederlaag op rij. Toch staat de ploeg nog op de derde plek met 44 punten na 24 wedstrijden, maar het verschil met NEC en Jong Ajax is opgelopen tot vijf punten.

Opstelling Jong AZ: Olij; Georgen, Vlaar (Regeling/59), Kramer, Wijndal; Hoedemakers, Mihálik (Kaandorp/39), Reijnders; Druijff (Hardijk/89), Jacobs, Koreniuk

Opstelling Fortuna Sittard: Özer; Braun, Schuurs, Dammers, Pinto; Askovski (Ospitalieri/70), Kojic (Breukers/70); Saddiki, Dianessy, Semedo (Vidigal/85); Stokkers