Verhuizing coffeeshops Den Helder voorlopig van de baan

DEN HELDER - De gemeenteraad van Den Helder heeft vanavond besloten dat er voorlopig geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven voor de verhuizing van de drie coffeeshops in de stad. Er moet eerst extra onderzoek komen of de coffeeshops voldoen aan de eisen die de raad stelt aan de omgeving waar de coffeeshops moeten komen.

Bewoners van de Visbuurt protesteerden vanavond tegen de komst van één van die coffeeshop naar de Zuidstraat in Den Helder. Ze vrezen overlast en parkeerproblemen. Bovendien vinden ze de komst niet handig vanwege de aanwezigheid van het Leger des Heils in de buurt. "Er zitten mensen tussen die een drugsprobleem hadden. Dan bestaat er een kans dat ze terugvallen in hun oude verslaving. Daar is helemaal niet over nagedacht", aldus een buurtbewoner.

De gemeenteraad heeft al eerder vastgesteld dat coffeeshops niet in de buurt mogen komen van bijvoorbeeld scholen, kwetsbare buurten en café's. Ook vindt de raad dat er draagvlak moet zijn bij de bewoners. Er moet nu eerst worden uitgezocht of de nieuwe locatie(s) daar aan voldoen.

Geen nieuwe vergunningen

Tot die tijd wordt er geen nieuwe vergunning verleent. Ook komt er een klankbordgroep van bewoners en moet er een informatieavond voor omwonenden worden georganiseerd zodat mensen op de hoogte zijn van alle plannen rond de coffeeshops.