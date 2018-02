Auto belandt op zijkant na botsing in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Amstelveenseweg in Amsterdam is één auto op zijn kant terechtgekomen. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Volgens een ooggetuige werd één van de bestuurders nog wel nagekeken door de ambulance, maar hij bleek geen letsel te hebben.

Door het ongeluk is de rijbaan voor een groot gedeelte gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via de nabijgelegen trambaan. Een berger is ter plaatse om de drie voertuigen op te ruimen.