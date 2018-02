Supertrotse oud-trainer: "Heel gaaf dat Carlijn de Olympische Spelen heeft gehaald"

HAARLEM - Sjoerd Geraets glundert helemaal als hij de beelden ziet van schaatster Carlijn Schoutens tijdens de 3000 meter op de Olympische Spelen. Tijdens haar tienerjaren gaf hij haar les op de ijsbaan in Haarlem en hoe mooi is het dan dat 'zijn pupil' nu in Pyeongchang rondschaatst.

Carlijn Schoutens rijdt op de Olympische Spelen voor het Amerikaanse team. Ze is namelijk in de VS geboren, omdat haar vader daar toen voor zijn werk moest zijn. Haar ouders wonen al weer jaren in Heemstede en Carlijn heeft lange tijd op de ijsbaan van Haarlem getraind.

Geraets zag wel snel dat Carlijn een sterke schaatsster zou kunnen worden. "Maar het kwam haar niet aanwaaien, ze moest er hard voor werken. En dat is Carlijn, ze is super gemotiveerd en toont altijd enorme inzet." Naast haar drukke schaatsbestaan is Carlijn ook nog eens bezig met een studie Geneeskunde en kan ze ook aardig viool en piano spelen. "We vroegen ons eerst wel een beetje af of dat allemaal wel goed te combineren was, maar Carlijn heeft laten zien dat ze heel goed kan plannen."

Trots

"Het is heel gaaf om haar op de Olympische Spelen te zien," zegt Geraets. Dat ze tijdens de 3000 meter in de onderste regionen terecht kwam, doet absoluut geen afbreuk aan de trots. Contact heeft hij nu niet met haar, dat komt later wel. "Er komt nu ook zoveel op haar af. Vrijdag rijdt ze de 5000 meter en die afstand ligt haar misschien wel wat beter dan de 3000. We zullen zien."