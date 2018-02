Rijstrook dicht door reiger op de weg bij Avenhorn

AVENHORN - Op de A7 tussen Zaandam en Hoorn is bij Avenhorn de linkerrijstrook een tijd afgesloten geweest door een een wel heel opmerkelijk 'object'. Daar zat namelijk een reiger op z'n dooie gemak midden op de weg.

Omdat het dier niet van plan was weg te vliegen, moesten er hulpdiensten aan te pas komen om de weg vrij te maken. Inmiddels hebben zij de reiger van de weg gehaald en is de rijstrook weer open. Hoe het met de reiger gaat, is niet bekend.

De vertraging door de koppige vogel op tot ongeveer vijftien minuten.