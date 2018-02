Telstar-manager Buter: 'Een weekje Kramer bij ons had leuk geweest'

VELSEN-ZUID - Bij Telstar zijn ze niet rouwig om het bliksembezoek van Michiel Kramer. Volgens technisch manager Piet Buter is er nooit sprake geweest van een mogelijk contract tot het einde van het seizoen. "We wilden hem fit laten zijn voor zijn volgende club", aldus Buter.

Vanochtend twitterde Telstar dat de 29-jarige Michiel Kramer op het trainingsveld bij Telstar stond. Later in de middag werd duidelijk dat de aanvaller de rest van het seizoen voor Sparta gaat spelen. Buter treurt niet. "Hij kwam niet voor iemand en gaat niet in de plaats voor iemand. Kramer was voor Telstar nooit een optie. Hij is echt te groot voor ons. We moeten wel reëel blijven. Ik vind het heel fijn voor hem, want het is een aardige gozer."

Leerschool voor Novakovic en Van der Linden

Toch had de aanwezigheid van Kramer Telstar best iets kunnen opleveren. De bedoeling was dat de voormalig spits van Feyenoord gedurende langere tijd zijn conditie op peil zou houden in Velsen-Zuid. In die periode hadden de spitsen van Telstar wel iets van Kramer kunnen opsteken. "Een weekje had wel leuk geweest. Dan had hij met Andrija Novakovic en Floris van der Linden kunnen praten over het specifieke vak van spits zijn. Hij heeft toch zijn eigen karakter en zijn eigen kenmerken dus ze hadden iets van elkaar kunnen leren."

Handhaving in de eredivisie

Bij Sparta gaat Kramer strijden tegen degradatie. Eerder versterkte de club van trainer Dick Advocaat zich ook al met onder meer de AZ-spelers Fred Friday en Dabney dos Santos. Buter is hoopvol dat Sparta zich met Kramer gaat handhaven. "Ïk verwacht dat het een succes wordt. Ik geef hem een goede kans. Het lijkt me een ideale club voor hem om het seizoen af te maken."

