Het nieuwe leven van Gyliano van Velzen: hoe werkt de polonaise? Foto: NH/Sjors Blaauw

AMSTERDAM - KERKRADE Gyliano van Velzen speelt dit seizoen bij Roda JC. Het is nogal een stap van de Bijlmer naar Kerkrade, zowel qua voetbal als het leven in Limburg. Want polonaise, wat is dat eigenlijk?

Van Velzen moest ook wennen aan op zichzelf wonen. "Mijn moeder houdt van schoonmaken", maar zijn moeder woont gewoon in Amsterdam en dus moet hij het zelf doen. En hij mist zijn moeder ook bij het koken. "Ik wilde macaroni maken, toen heeft mijn moeder via Facetime verteld hoe ik dat moest doen." En dan carnaval en de polonaise, dat kende de speler met Surinaamse roots niet. Speciaal voor NH Sport oefende hij even. Ook het voetbal in de eredivisie vraagt een omschakeling van de 23-jarige aanvaller. "Hij moet wennen aan het feit dat backs in de eredivisie beter zijn dan in de Jupiler League", zegt zijn trainer Robert Molenaar. Van Velzen zelf noemt het een 'leerzaam jaar'.