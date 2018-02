Instagrammers willen imago Speedo verbeteren: "Je wordt al snel raar aangekeken"

AMSTERDAM - Een piepklein zwembroekje waarin de edelen delen goed zichtbaar zijn: de Speedo heeft niet echt een lekker imago. Om de klassieke zwembroek in een beter daglicht te zetten, hebben een aantal Amsterdamse vrienden een speciale Instrampagina opgericht met foto's van trotse Speedodragers.

Sietse Bakker is één van de bedenkers van Speedo Club Amsterdam en vertoont zichzelf maar al te graag in de strakke zwembroek. "Mijn vrienden en ik vinden het ons juist heel goed staan. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat wij, als wij in de zon lopen, allemaal een Speedo aanhebben", aldus de Amsterdammer op NH Radio.

Imago

Bakker en zijn vrienden kwamen op het idee om zichzelf te fotograferen, omdat ze vinden dat het zwembroekje een tegenstrijdig imago heeft. "In het zwembad is het dragen van een Speedo wel normaal, maar daarbuiten word je al snel raar aangekeken. Als je bijvoorbeeld op het strand of op een festival in je Speedo verschijnt, denken mensen dat je gek bent geworden."

Alles is geschikt

De foto's van de mannen zijn niet per se in het zwembad of op het strand gemaakt. Volgens Bakker kan je overal in de Speedo verschijnen. In de zon, een mooie natuurfoto of juist in een koude omgeving: alles is geschikt voor de pagina.

Dries Roelvink

De bekendste Speedodrager is misschien wel de Amsterdamse zanger Dries Roelvink. Hij heeft zich namelijk al meerdere malen vertoond in een kanariegele zwembroek. Sietse Bakker zou hem graag als nieuw lid van de club ontvangen. "Als Dries ons een warm hart toedraagt, dan mag hij vanzelfsprekend lid worden", vertelde een lachende Bakker.