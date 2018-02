Deel dit artikel:











Veldwijk weigert te spelen: Groningen zet spits uit selectie Foto: ANP

GRONINGEN - AMSTERDAM Lars Veldwijk is door FC Groningen teruggezet naar het tweede elftal. De spits, geboren in Uithoorn, zou volgens trainer Ernest Faber in het eredivisieduel met ADO Den Haag (0-0) geweigerd hebben om in te vallen.

Veldwijk ontkende na afloop de beschuldigingen van zijn coach. Volgens de Zuid-Afrikaans international was hem niet gevraagd om in te vallen. Op Twitter liet de 26-jarige Veldwijk weten verrast te zijn over het voorval. "Met verbazing hoor ik dat ik vandaag zou hebben geweigerd om in te vallen voor FC Groningen. Hiervan is echter geen sprake. Mij is vandaag niet gevraagd om in te vallen. Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet." Maandagochtend ontbrak Veldwijk al op de trainnig van de Groningers. Nu blijkt dus dat hij is teruggezet naar het reserveteam. Veldwijk, die nog tot 2020 onder contract staat, kwam dit seizoen in totaal achttien keer uit voor Groningen. Hij debuteerde bij FC Volendam en speelde verder onder meer voor Excelsior, VVV-Venlo en Nottingham Forest.