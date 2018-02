Motie Mendes #6: Op bezoek bij een campagnebureau

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn hoofd toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Mendes is op de derde plek van de kieslijst van Democraten Beverwijk (DB) terechtgekomen. Dat biedt perspectief voor een zetel, want momenteel zit de partij met twee leden in de gemeenteraad. "Ik zal mijn best moeten doen om gekozen te worden, maar ik ga het proberen via voorkeursstemmen."

Campagnebureau

Die voorkeursstemmen zou Mendes met een goede campagne kunnen halen in zijn eigen wijk, waar de opkomst bij de vorige verkiezingen slechts 29 procent was. Daarom gaat de Beverwijker langs bij het Amsterdamse campagnebureau BKB, om advies te vragen over hoe hij de meeste stemmen kan werven.

Campagnestrateeg Ilana Cukier benadrukt dat het allerbelangrijkste is dat Mendes zijn verhaal op orde moet hebben. "Als jij op 21 maart wordt verkozen als raadslid, wat is dan het eerste dat je gaat doen?" Daar heeft Mendes wel een antwoord op: "De leefbaarheid in Beverwijk vergroten!"

Volgens Cukier is de sleutel op een goede campagne 'herhaling, herhaling en nog eens herhaling'. Zij ziet als unique selling point van Mendes dat hij een burger is en daarom midden in de samenleving staat. Cukier adviseert hem dat hij in zijn campagne moet laten zien dat hij beter dan doorgewinterde politici weet wat de Beverwijkers willen.

Video

Een campagnevideo zou in haar ogen nog wel een mooie aanvulling zijn op Mendes' visie. "Zorg wel dat de video niet te lang wordt en blijft dicht bij je boodschap." Dat advies neemt Mendes direct ter harte: de Beverwijker gaat in zijn gemeente meteen aan de slag voor zijn campagnevideo. Benieuwd hoe deze eruitziet? Kijk dan hier de hele aflevering van Motie Mendes:



