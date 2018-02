Deel dit artikel:











Oostenrijkse politie haalt vier agressieve passagiers van boord Transavia-vlucht Foto: AT5

SCHIPHOL - De Oostenrijkse politie heeft gisteravond op het vliegveld van Wenen vier agressieve passagiers uit een Transavia-toestel gehaald. Vlucht HV6902 was vanuit Dubai onderweg naar Schiphol, had eerder op de avond een geplande tussenstop gemaakt in het Bulgaarse Burgas, maar moest dus een tweede ongeplande tussenstop maken in de Oostenrijkse hoofdstad.

De Weense luchthavenpolitie bevestigt het incident tegenover AT5. Een woordvoerder laat weten dat het viertal 'agressief was naar de bemanning en medepassagiers'. Dat verhaal komt overeen met dat van een medepassagier, die de Oostenrijkse politie-agenten aan boord van het toestel op beeld vastlegde en de video via Twitter deelde. Het gaat volgens hem om twee vrouwen en twee mannen, maar de luchthavenpolitie kan niets zeggen over hun identiteit. Volgens een woordvoerder van Transavia spraken de vier Nederlands. Niet aangehouden

Transavia zegt aangifte te willen doen tegen de verwijderde passagiers. Zij zijn in eerste instantie niet aangehouden, omdat 'ze niets in strijd met de Oostenrijkse wet hebben gedaan', zo laat de Weense luchthavenpolitie weten. 'Mogelijk zijn ze met een andere vlucht alsnog naar Amsterdam gevlogen.' De passagier die de beelden deelde laat op Twitter weten dat 'het een latertje werd'. Uit het reisschema van de vlucht op de website van Transavia blijkt dat het toestel met een vertraging van ongeveer een uur op Schiphol landde.