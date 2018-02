Een val met gevolgen in Heemskerk: claim richting woningbouwvereniging

HEEMSKERK - Ze was nog zo kwiek, fietste met gemak twee keer per week naar Beverwijk. Maar nu is ze aan huis gekluisterd in verpleegtehuis Meerstate, haar nieuwe 'thuis' sinds haar val ruim een maand geleden. Anie Stravers (91) viel bij het afstapje voor de deur in de Ravelstraat in de Heemskerkse componistenbuurt en dat kwam door een nieuw geplaatst rooster.

De gealarmeerde ambulancebroeders wisten meteen hoe laat het was: heup gebroken. Het bleek een juiste diagnose. Er volgde een operatie en een revalidatie in Meerstate, terwijl ze zo gehecht was aan haar woning. Althans, de grootscheepse renovatie, vooral bedoeld om de huizen energiezuiniger te maken, had haar woonplezier de laatste tijd stevig vergald.

En toen kwam die val er nog bij, waar ze woningbouwvereniging WOONopMAAT aansprakelijk voor stelt. "Ze hebben een rooster gelegd op de plaats van het stoepje en er was niets om me aan vast te houden." Ze wil dat WOONopMAAT de kosten vergoedt die haar kleindochter Denise maakt door het huis van haar oma op orde te brengen, zodat Annie na de renovatie kan terugkeren. En de hulp van haar kleindochter is daarna nodig om haar te verzorgen. "Ze is ZZP'er en kan geen andere opdrachten aannemen."

"Erg geschrokken"

WOONopMAAT heeft begrip voor de bewoners die last hebben van de renovatie. Met de bouwer probeert de woningbouwvereniging de overlast zoveel mogelijk te beperken. Directeur Sjoerd Hooftman: "We zijn erg geschrokken van de val van mevrouw Stravers. We zijn daarna meerdere keren bij haar geweest. Van de claim zijn we nog niet op de hoogte, dus is het lastig daarop te reageren."