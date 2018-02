Mogelijk razendsnelle flitstrein tussen Amsterdam en Groningen/Leeuwarden

AMSTERDAM - De NS en spoorbeheerder ProRail werken aan een nieuwe treinverbinding tussen de Randstad en de twee noordelijkste provinciehoofdsteden. Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa in een interview met de Leeuwarder Courant.

De nieuwe trein, die alleen tijdens de spits gaat rijden, moet een 'supersneltrein' worden die niet op tussengelegen stations stopt. "Op termijn moet de reistijd worden gehalveerd", zegt Eringa.

Nu duurt een reis tussen Amsterdam Centraal en Groningen nog ruim twee uur. Wie in Amsterdam instapt, moet eerst met de trein naar Almere. Vanuit hier vertrekt de trein richting het noorden en stopt onderweg nog in Lelystad, Zwolle en Assen. Als het aan ProRail ligt, gaan al deze tussenstops dus verdwijnen.

Naast minder stoppen zal de toekomstige 'Intercity Direct' ook harder moeten gaan dan de huidige langzame intercity-trein. Hiervoor is wel extra geld nodig, stelt ProRail. "Binnen ProRail zijn we al bezig om te kijken of we nog effectiever kunnen werken en daardoor nog meer geld overhouden om te investeren in het spoor", vervolgt Eringa. "Maar dat alleen is niet voldoende. Er moet ook gewoon geld bij."

Niet op korte termijn

Over hoe veel tijd de nieuwe flitsintercity tussen de Randstad en de noordelijke steden zal rijden, is nog niet duidelijk. De plannen moeten nog worden afgestemd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.