Politieagente redt lammetje van aanstormende trein

HOORN - Een politieagente in Hoorn heeft gisteren een heldendaad verricht. Zij redde een lammetje van het spoor, vlak voordat er een trein kwam aanrijden.

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Het lammetje was losgebroken van een kudde en stond aan de verkeerde kant van het hek. Samen met de boer probeerde de politie het lammetje terug het weiland in te krijgen, maar het diertje was te wild en rende telkens weg.

Heldendaad

Toen er een trein kwam aanrijden, werd de situatie wel heel penibel. De agente in kwestie twijfelde geen moment en dook met dekentje en al bovenop het lammetje. En met succes. Ze kon voorkomen dat het lammetje door de trein werd aangereden.

Zowel agente en lammetje maakten het na afloop van het hachelijke avontuur goed. Dat is te zien op een foto die de Politie Hoorn op Facebook plaatste.

Een woordvoerder van de politie wist nog iets leuks toe te voegen: het lammetje is vernoemd naar de agente, Jacky.