Voormalig militair uit Amstelveen veroordeeld voor lekken

AMSTELVEEN - Een voormalig militair uit Amstelveen is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens het lekken van geheime informatie uit systemen op Schiphol.

Dat meldt RTV Amstelveen. De 53-jarige ex-militair zocht tijdens zijn werkzaamheden meerdere keren naar informatie die niet noodzakelijk was voor het uitvoeren van zijn vak. Dit gebeurde tussen november 2013 en oktober 2015. De informatie speelde hij vervolgens door aan criminelen, zo meldt de lokale zender.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 12 maanden, maar de de rechter gaf de ex-militair een taakstraf van 80 uur. Dit omdat de man al honderd dagen in voorarest heeft gezeten, niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld en om dat hij zijn baan als militair kwijt is geraakt. Daarnaast heeft de voormalig militair zijn leven weer opgepakt en is aan het werk bij een andere werkgever.