Deel dit artikel:











Losgeslagen plezierboot uitgebrand in Purmerend Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

PURMEREND - Een plezierjacht in het water aan de Wheredijk in Purmerend is vanmiddag volledig uitgebrand. De boot was losgekomen van een nabijgelegen woonboot.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de melding werd opgeschaald, omdat het vuur kon overslaan naar de woonboot. Dit heeft de brandweer kunnen voorkomen. Er raakte niemand gewond bij dit incident. De brandweer heeft de vlammen inmiddels geblust en heeft de situatie onder controle. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.