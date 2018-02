Deel dit artikel:











Gewonde en ravage bij zwaar ongeluk in Breezand Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia Foto: Inter Visual Studio / GLOCALMedia

BREEZAND - Een auto is op de Middenweg in Breezand tegen een boom aangereden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De inzittende is door hulpdiensten uit het voertuig bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur. Het gaat om een eenzijdig ongeval. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is nog onbekend.