Kramer duikt op bij Telstar en is weer vertrokken...

VELSEN-ZUID - Een aparte verschijning op het trainingsveld bij Telstar maandag: Michiel Kramer trainde mee bij de Witte Leeuwen. De spits, die halverwege het seizoen bij Feyenoord vertrok, houdt zijn conditie op peil bij de Velsenaren, zo bevestigde technisch manager Piet Buter. Het bleek van korte duur: aan het einde van de dag werd duidelijk dat het tegen degradatie knokkende Sparta Rotterdam de oud-spits van Feyenoord heeft binnengehengeld.

Volgens Buter is er nooit sprake van geweest dat Telstar Kramer aan zich kon binden. Omdat hij Melvin Platje goed kent uit hun gezamenlijke periode bij FC Volendam kwam het verzoek binnen of Kramer deze week kon meetrainen.

Broodje kroket

Halverwege het seizoen werd het contract van Kramer bij Feyenoord ontbonden. De voormalig aanvaller van FC Volendam baarde opzien toen hij in de rust van de bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo een broodje kroket naar binnen werkte. Dat deed hij in de middencirkel, waarna hij bakken met kritiek over zich heen kreeg.

De lange spits, die in het verleden ook nog voor NAC Breda en ADO Den Haag uitkwam, werd afgelopen seizoen nog landskampioen met Feyenoord. Hij bewees daarin als invaller nog regelmatig zijn waarde. Dit seizoen ging het minder met Kramer en kreeg hij weinig speelminuten.