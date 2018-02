Deel dit artikel:











Transavia mag straatracende piloot niet ontslaan: maatschappij in hoger beroep Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Transavia mag piloot Casper van W., die betrokken was bij een straatrace waarbij de 19-jarige Fleur Balkestein omkwam, niet ontslaan. Dat heeft de rechter in Amsterdam zojuist bepaald. Transavia laat NH Nieuws weten dat ze in hoger beroep gaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Piloot Casper van W. werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader door Loosdrecht geracet. Zijn vader reed daarbij de 19-jarige vrouw dood. De rechter veroordeelde Van W.'s vader tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar. Lees ook: Transavia verwijt piloot die betrokken was bij straatrace 'leugens en roekeloos gedrag' Sinds de veroordeling is Van W. op non-actief gezet. Volgens een woordvoerster van Transavia blijft de piloot op non-actief, ondanks dat de rechtbank op straffe van een dwangsom de maatschappij heeft gesommeerd Van W. weer aan de slag te laten. "Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen", vindt de rechtbank. "Bovendien was het ongeval al bekend toen Transavia hem in vaste dienst nam."