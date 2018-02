Texel verbaasd over tol-dreigement wethouder Den Helder

TEXEL - De Texelse wethouder Eric Hercules is verbaasd over de uitspraken van zijn collega Pieter Kos in Den Helder. Tegenover NH Nieuws liet Kos weten dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de vele files richting de boot van Texel en dat Den Helder anders desnoods tol moet heffen.

De grote drukte richting de boot naar Texel leidt regelmatig tot flinke files in de stad. Al jaren wordt er in Den Helder steen en been geklaagd, maar een oplossing is er nog steeds niet. Wethouder Pieter Kos, ook lijsttrekker voor de Stadspartij, liet in een interview weten dat zijn geduld inmiddels op is. "Als partners op een gegeven moment onvoldoende reageren wordt het tijd voor hardere maatregelen. Desnoods dan maar tol heffen op de weg naar Texel. Dit kan zo niet voortduren."



'Wilden voor 1 januari al een oplossing'

In een meet up over het toerisme op Texel sprak Hercules zich uit. "Ik ben verbaasd, want we zijn gewoon in gesprek met het college van Den Helder. Sterker, wij drongen er op aan om voor 1 januari van dit jaar met een oplossing te komen. Wij zijn bereid daar geld in te steken."



Volgens de wethouder zijn de vier kopgemeenten (Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen) bezig met onderzoek om de verkeerssituatie richting de Texels veerhaven in Den Helder aan te pakken. "Wij zien ook het leefbaarheidsprobleem in Den Helder. Wat mij betreft wordt het zo snel mogelijk opgepakt door wegaanpassingen te doen."

