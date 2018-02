Politie lost schoten bij klopjacht op verdachten mogelijke schietpartij

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - (AT5) De politie zoekt een verdachte die mogelijk betrokken is geweest bij een schietpartij, eerder op de ochtend in de Lex Althoffstraat, naast het Gerbrandypark in de Amsterdamse wijk Slotermeer.

De melding van de schietpartij kwam rond 10.50 uur bij de politie binnen, waarbij tevens het signalement van de auto werd doorgegeven die door de verdachten zou zijn gebruikt. Die auto werd korte tijd later door de politie gezien aan de Oostoever bij de Sloterplas. Toen de politie de bestuurder een stopteken gaf, sprongen er twee personen uit. Zij sloegen te voet op de vlucht, waarna de politie waarschuwingsschoten loste. Kort daarna werden de twee aangehouden. Een derde verdachte, de bestuurder van de auto, wist wel te ontkomen. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een getinte man in donkergrijzekleding. Wie hem ziet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112. Bij de schietpartij zijn geen gewonden gevallen.