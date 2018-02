Deel dit artikel:











Sigarenboer geschokt na overvalpoging door tieners: "Ik houd van mijn winkel" Foto: Google Maps

HAARLEM - Twee tieners van 14 en 16 hebben afgelopen zaterdag geprobeerd de sigarenboer Delftwijk Sam aan de Generaal Spoorlaan in Haarlem te overvallen. De winkeleigenaar, Ashraf Elwahy, is geschokt door het incident, voornamelijk omdat hij al eerder een gewapende overval heeft meegemaakt: "Ik houd van mijn winkel, maar ik vraag me af hoelang dit leuk blijft."

Afgelopen zaterdag stond Elwahy achter in zijn winkel mensen te helpen, toen de twee jonge jongens binnenkwamen. "Ik vroeg: 'Kan ik jullie helpen?', maar ze waren meteen weg", vertelt Elwahy aan NH Nieuws. Hij dacht eerst dat de twee jongens snoepgoed hadden gestolen. "Als ze dat nou hadden gevraagd, dan hadden ze het wel gekregen als ze honger hadden. Met een blikje cola erbij, want zo ben ik gewoon", aldus Elwahy. Lees ook: Twee tieners (14 en 16) aangehouden na poging tot winkeloverval in Haarlem Maar het bleek niet om snoepgoed te gaan. Tegen sluitingstijd zag hij de jongens op de hoek van de straat staan. Elwahy liep naar hen toe en vroeg 'wat ze van hem moesten'. Toen de twee jonge jongens om zijn geld vroegen, was Elwahy verbaasd. Gewapende overval

Vervolgens greep één van de jongens naar een voorwerp in zijn jas. Daardoor werd Elwahy teruggetrokken naar een eerdere gewapende overval die in zijn sigarenzaak plaatsvond, waar de koopman nog steeds een trauma van heeft. Uit een soort oerkracht riep Elwahy ineens: "Ik ga nu de politie bellen!" Op dat moment komt de politie al de straat in. Een voorbijganger had de twee tieners een bivakmuts op zien doen en had de hulpdiensten ingeschakeld. De twee jongens zijn opgepakt. Het voorwerp waar de jongen naar greep, bleek een nepwapen te zijn. Deze tweede 'overval' zorgt bij Elwahy voor veel emotie. "Ik houd van mijn winkel, maar ik vraag me af hoelang dit leuk blijft."