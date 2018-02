De Peiling: Oproep aan 55-plussers: 'Laat 40 dagen de drank staan'

NOORD-HOLLAND - 55-plussers zouden de komende veertig dagen niet moeten drinken. Daartoe roept ouderenbond KBO-PCOB op, die zich zorgen maakt over het drinkgedrag van ouderen.

Beschonken babyboomers

'De generatie babyboomers is opgegroeid in een maatschappij waarin drankgebruik volledig geaccepteerd is', zegt directeur Manon Vanderkaa van ouderenorganisatie KBO-PCOB. 'Zij drinken bij meer gelegenheden dan de generatie voor hen en vaker door de week.' Van de 55-plussers drinkt 84 procent zowel doordeweeks als in het weekend.

Gezelligheidsdrinker wordt probleemdrinker

'Ze worstelen met de problemen van het ouder worden', zegt Vanderkaa. 'Ze missen contact met collega's, een zinvolle bezigheid, idealen en lichamelijke kracht. Drank kan dan de oplossing lijken. Gezelligheidsdrinkers veranderen vaak ongemerkt in probleemdrinkers.'

Uitdaging

Senioren die zich afvragen waar ze zitten op de glijdende schaal van gezelligheidsdrinker naar probleemdrinker, worden door de ouderenorganisatie uitgedaagd om de 40 dagen van de ouderwetse vastentijd na carnaval niet te drinken. 'Als die 40 dagen erg moeilijk zijn, heb je mogelijk een probleem.'

Geen druppel?

Zou het jou lukken, 40 dagen geen druppel alcohol? Zie je in jouw omgeving mensen die er goed aan zouden doen het flesje wijn een tijdje dicht te laten? We horen het graag van je!

